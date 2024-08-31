Щелковский район, Московская область, 31 августа, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус задержаны в подмосковном городе Щёлково, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает управление СК по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (часть 2 статьи 213 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912669" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Щелково задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус

31 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк проинформировала, что сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые с оружием напали на свадебный автобус в ходе дорожного конфликта в подмосковном городе Щёлково.

Против нарушителей было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, которое было совершено группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Как передавало ИА Регнум, ранее несколько неизвестных лиц устроили стрельбу из предметов, похожих на оружие, возле жилого дома на Ярославском шоссе в Подмосковье. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Астрахани 28-летний участковый уполномоченный полиции открыл огонь из травматического пистолета. Ранение в ногу получил 27-летний мужчина, у которого перед этим возник конфликт с матерью полицейского.