Трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус задержаны в Щёлково
Щелковский район, Московская область, 31 августа, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Трое подозреваемых в нападении на свадебный автобус задержаны в подмосковном городе Щёлково, проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает управление СК по Московской области.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (часть 2 статьи 213 УК РФ)», — говорится в сообщении.
31 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк проинформировала, что сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые с оружием напали на свадебный автобус в ходе дорожного конфликта в подмосковном городе Щёлково.
Против нарушителей было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, которое было совершено группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Как передавало ИА Регнум, ранее несколько неизвестных лиц устроили стрельбу из предметов, похожих на оружие, возле жилого дома на Ярославском шоссе в Подмосковье. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в Астрахани 28-летний участковый уполномоченный полиции открыл огонь из травматического пистолета. Ранение в ногу получил 27-летний мужчина, у которого перед этим возник конфликт с матерью полицейского.