Щелковский район, Московская область, 31 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые с оружием напали на свадебный автобус в ходе дорожного конфликта в подмосковном городе Щёлково, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

«Передвигающиеся на внедорожнике мужчины остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки стекла попали в салон автомобиля, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние», — написала Волк в своём Telegram-канале.

В МВД добавили, что после случившегося нападавшие скрылись. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Против них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, которое было совершено группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912568" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Подмосковье злоумышленники на Infiniti остановили микроавтобус и разбили стекло

Данное дело взял под личный контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

Как передавало ИА Регнум, несколько неизвестных лиц устроили стрельбу из предметов, похожих на оружие, возле жилого дома на Ярославском шоссе в Подмосковье. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Астрахани 28-летний участковый уполномоченный полиции открыл огонь из травматического пистолета. Ранение в ногу получил 27-летний мужчина, у которого перед этим возник конфликт с матерью полицейского.