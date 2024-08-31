Бердск, Новосибирская область, 31 августа, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Жители некоторых районов Бердска и Академгородка остались без света из-за того, что яхта врезалась в опору линий электропередачи, рассказал 31 августа мэр Бердска Роман Бурдин в своем Telegram-канале.

telegram-канал Романа Бурдина

По его словам, яхта врезалась в опору линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВт в Бердском заливе. Глава города также опубликовал видео очевидцев. На кадрах видеозаписи авторы рассказали, что парус судна задел провода.

«Всё попадало с искрами… Дым идёт. Парус прямо сложился. Загорелось! Горит парус!» — сказал на видео один из свидетелей произошедшего.

В результате из-за инцидента в некоторых районах Бердска и Академгородка пропал свет. Бурдин пообещал, что в течение полутора часов неполадки устранят.

Мэр добавил, все члены экипажа яхты живы. Предположительно, причиной произошедшего стала техническая неисправность судна.

Как передавало ИА Регнум, вечером 29 августа в городе Шахты Ростовской области загорелась подстанция. Несколько улиц остались без света.

26 августа в нескольких районах Севастополя произошёл сбой в подаче электроэнергии. Его причиной стало аварийное отключение в сетях крымской энергосистемы.

Ранее жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения в связи с аварийным отключением.