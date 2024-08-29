Шахты, Ростовская область, 29 августа, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Подстанция загорелась в городе Шахты Ростовской области вечером 29 августа. Без света остались несколько улиц. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Владимир Петров.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Возгорание подстанции случилось в 19:25. Причины — уточняются.

«Из-за возгорания подстанции по улице Текстильная, 35 была отключена линия электропередачи», — написал Петров в Telegram-канале.

Чиновник добавил, что энергетики обещали восстановить электроснабжение в течение трёх часов.

Как сообщало ИА Регнум, в Прикубанском округе Краснодара более 20 улиц остались без электричества из-за аварийного отключения, информировала 28 августа пресс-служба региональной Единой дежурно-диспетчерской службы.

26 августа в нескольких районах Севастополя произошёл сбой в подаче электроэнергии. Его причиной стало аварийное отключение в сетях крымской энергосистемы.

16 августа жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения в связи с аварийным отключением.

12 августа в результате аварии отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, который находится на западе полуострова Крым.