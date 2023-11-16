Пушкино, Московская область, 17 ноября, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Троих мужчин, обвиняемых в грубом нарушении общественного порядка во время свадебной церемонии, арестовали сотрудники полиции в подмосковном Пушкино. Об этом 16 ноября сообщила журналистам начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«По ходатайству следователя Следственного управления УМВД России по городскому округу Пушкино троим мужчинам, совершившим противоправное деяние на территории округа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Информация о нарушении общественного порядка поступила в дежурную часть МВД 10 ноября. Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции установили, что несколько неизвестных лиц устроили стрельбу из предметов, похожих на оружие, возле жилого дома на Ярославском шоссе. После стрельбы неизвестные покинули место происшествия на автомобиле, продолжая стрельбу в воздух во время движения. Пострадавших в результате инцидента нет.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Трое обвиняемых в противоправных действиях полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Астрахани сотрудники полиции проводят служебную проверку после стрельбы на свадьбе. По предварительным данным, огонь из травматического пистолета открыл 28-летний участковый уполномоченный полиции. Ранение в ногу получил 27-летний мужчина, у которого перед этим возник конфликт с матерью полицейского. Обстоятельства конфликта предстоит выяснить сотрудникам управления собственной безопасности регионального УМВД.

Также сообщалось, что в Канаде на юге Оттавы два человека погибли, ещё шестеро ранены в результате стрельбы на свадьбе. Гости утверждают, что слышали около 25 выстрелов. Погибшие и пострадавшие были из числа приглашённых на праздник.