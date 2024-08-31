Владикавказ, 31 августа, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Пилоты самолёта Ан-2, совершившего аварийную посадку в окрестностях Владикавказа, находятся в тяжёлом состоянии, сообщила 31 августа пресс-служба министерства здравоохранения Северной Осетии.

ГУ МЧС России по Северной Осетии

После катастрофы были госпитализированы семь человек, в том числе четверо взрослых, сказано в сообщении.

«Оба пилота самолёта в тяжёлом состоянии с черепно-мозговыми травмами, ещё два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей. Сейчас врачи проводят дополнительные осмотры и обследования», — отметила пресс-служба.

Пострадавшие в результате происшествия дети находятся в состоянии средней степени тяжести. У двух девочек восьми и 10 лет зафиксированы множественные ссадины и ушибы мягких тканей. Они остаются под наблюдением врачей. 11-летний мальчик с ушибом височной области проходит осмотр врача-нейрохирурга, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, воздушное судно совершало учебно-тренировочный полёт для парашютных прыжков, на его борту находились 15 человек. После того как восьми парашютистам удалось десантироваться, произошла нештатная ситуация, вынудившая пилота совершить аварийную посадку в горно-лесистой местности в районе села Кобан.

В связи с труднодоступностью места приземления спасателям пришлось добираться до пострадавших пешком. Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.