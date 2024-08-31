* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 31 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что увольнение командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) не связано с крушением F-16, по одной из версий сбитого украинским же расчётом ПВО.

Соцсети Николай Олещук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Имела место кадровая ротация, сказал Умеров в интервью CNN.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса. На данном этапе я бы их не связывал», — заявил глава минобороны Украины.

Умеров добавил, что обстоятельства крушения F-16 расследуются. Происшествие с истребителем он назвал «прискорбным».

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба генерального штаба украинской армии 29 августа сообщила, что во время боевых действий ВСУ потеряли первый истребитель F-16. По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений ракетного удара со стороны российских военнослужащих. В ходе операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение, отмечалось в сообщении.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в свою очередь заявила, что F-16 сбили украинской же ракетой Patriot. По её данным, истребитель под управлением пилота Алексея Меся был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями ВСУ. По утверждению Безуглой, средства ПВО поразили истребитель 26 августа во время массированного удара ВС РФ. Она добавила, что украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке.

Олещук обвинил Безуглую во лжи и «дискредитации США», чьи истребители были поставлены Украине, и пригрозил ей судом. Позднее в тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Олещука.