Владикавказ, 31 августа, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 во Владикавказе один человек получил травмы, он будет эвакуирован, сообщил 31 августа официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Для эвакуации на место происшествия направлен вертолёт Ка-32 с тремя спасателями на борту, написал Кореняко в своём Telegram-канале.

«Ан-2 ДОСААФ совершал полёт для выполнения парашютных прыжков. Предварительно: при посадке на борту самолёта находились семь человек. Один из них травмирован. Его и планируется эвакуировать», — отметил представитель Росавиации.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что на борту Ан-2, который вылетел с аэродрома в селе Архунка, могли находиться до 15 человек, в том числе двое детей. Поступали сообщения о восьми пострадавших.

Позднее Единая дежурная диспетчерская служба заявила, что пострадали шесть человек, в том числе трое детей, один из которых сломал ногу. Представитель ДОСААФ отмечал, что пострадавших направили в больницы Северной Осетии.