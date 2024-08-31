Москва, 31 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Самыми популярными местами Москвы для съёмок фильмов и сериалов стали парк Горького, «Сокольники» и Измайловский парк. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пресс-служба департамента культуры города Москвы

«Больше всего заявок с января по август этого года пришлось на сериалы. На втором месте — фильмы, затем — короткометражки, курсовые и дипломные работы студентов профильных учебных заведений. Самыми популярными локациями стали парк Горького, «Сокольники» и Измайловский парк», — рассказала она.

По её словам, спросом также пользуются Театральная и Триумфальная площади, усадьбы Кусково и Остафьево, Екатерининский дворец, Живописный мост, а также «Зарядье» и зона отдыха «Серебряный бор». Из числа площадок кинопарка «Москино» с натурными декорациями наиболее востребованными оказались столичные улицы, вокзал и деревня.

Как сообщало ИА Регнум, в столице прошла Московская международная неделя кино. Для участников мероприятия проводили различные мастер-классы, лекции и творческие встречи с артистами. Одну из локаций недели кино организовали в парке Горького. Площадки кинопоказов развернули в 30 местах города.