Москва, 20 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Первая Московская международная неделя кино (ММНК) состоится с 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Регистрация на мероприятия уже открыта. Об этом 20 августа сообщил официальный портал мэра Сергея Собянина.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Для участников проведут различные мастер-классы, лекции и творческие встречи с артистами.

Одна из локаций будет организована в парке Горького. На мобильной съёмочной площадке 23 августа в 12:00 выступит режиссер, актер и продюсер Данил Мотин с лекцией «Продюсирование проекта от идеи до промо». 24 августа в 15:00 на Хохловской площади продюсеры Анна Ольшевская и Наталия Клибанова проведут лекцию и мастер-класс «Экранизация, основы создания киноблокбастеров, тренды в сериалах и кино».

В рамках ММНК можно будет посетить по актерскому мастерству и операторскому искусству, съемке динамических сцен и мастер-класс для начинающих режиссеров «Как рассказать миру о своем фильме».

На ВДНХ гостей ждут уроки по технике речи. Также здесь заработает лаборатория видеоподкастов, а студия звукозаписи «Юность» организует мастер-класс «Пишем трек для фильма вместе». На мобильных съемочных площадках состоится серия открытых кастингов как для людей, так и для их питомцев. Телеканал НТВ будет искать четвероногого актера на главную роль в проекте «Мухтар».

Неделя кино невозможна без показов. Гостям предложат посмотреть новинки и культовые проекты зарубежного и отечественного кинематографа. На территории спорткомплекса «Акватория «ЗИЛ» можно будет увидеть анимационные семейные фильмы, драмы из Азербайджана и Китая, а также индийский боевик «Взрыв». В музее-заповеднике «Царицыно» покажут ленту «Путь к дому тети» и другие кинокартины.

Площадки кинопоказов развернут на крышах отелей «Новотель Киевская» и «Новотель Новослободская», в бассейне «Чайка», парке «Зарядье» и других столичных локациях. Всего будет порядка 30 точек.

В программе Московской международной недели кино запланировано более 40 киноэкскурсий по местам культовых фильмов. Например, участники окунутся в атмосферу кино по знаменитому произведению Михаила Булгакова на маршруте «Полет Маргариты над Москвой». Можно будет прогуляться по местам съемок фильма «Покровские ворота» и других советских картин.

Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте ММНК.

Как сообщало ИА Регнум, на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в ходе профориентационных встреч и лекций обсудят тему трудоустройства и нехватки кадров в промышленной сфере. А во время очных экскурсий и мастер-классов жители и гости столицы ближе знакомятся с производственными процессами и работой современных и высокотехнологичных предприятий.

«Территория будущего. Москва 2030» представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках пройдут различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.