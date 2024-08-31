Курск, 31 августа, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Более 180 человек покинули за сутки приграничные районы Курской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«В течение суток в трёх муниципальных районах области проводились мероприятия по эвакуации жителей приграничья. За сутки самостоятельно и организованными колоннами из приграничных территорий в безопасные районы убыли 182 человека», — сказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что мероприятия по эвакуации жителей приграничья проводятся при поддержке Вооружённых сил России во взаимодействии с главами муниципалитетов, региональными властями и волонтёрами.

По данным МЧС, на сегодняшний день более 10 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в 29 регионах страны. В их числе — свыше 2,6 тыс. детей. На территории Курской области практически 7 тыс. жителей приграничья находятся в 57 ПВР, заключили в пресс-службе.

Ранее ИА Регнум передавало, что более 350 человек из Курской области помогли найти сотрудники Российского Красного Креста за прошедшую неделю. Также спасатели МЧС и волонтёры помогли воссоединиться 330 семьям, которые были эвакуированы из приграничных районов региона.

26 августа президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, правительству РФ было поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в интернет и к радиотелефонной связи.