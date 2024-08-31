Москва, 31 августа, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Россия призывает международные структуры выступить с осуждением обстрела Украиной Белгородского района. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД России.

Администрация Белгородской области

«Неонацистская хунта Зеленского не прекращает террор против гражданского населения России. Вечером 30 августа её боевики совершили очередное преступление, обстреляв Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО чешского производства «Вампир», — указано в публикации.

Представители ведомства отметили, что в результате удара погибли пять мирных жителей, а ещё 46 человек пострадали. Среди пострадавших семь несовершеннолетних, один из которых находится в тяжёлом состоянии. Помимо этого, в ходе обстрела ВСУ повредили дома и другие гражданские объекты.

В связи с произошедшим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК Российской Федерации («Террористический акт»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В сообщении добавили, что МИД призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением «этого жестокого теракта», а также публично дистанцироваться от киевского режима и его кураторов с Запада, которые совершают подобные преступления.

30 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об атаке ВСУ на Белгородскую область. Он рассказал, что в результате атаки украинских беспилотников получили ранения два мирных жителя Белгородской области, в том числе глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, который выехал на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с дрона.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные обстреляли улицы Белгорода кассетными боеприпасами. В результате атаки пострадали три многоквартирных дома в Белгороде. Кроме того, повреждены два социальных и два коммерческих объекта, осколками посекло девять автомобилей. В поселке Дубовое Белгородского района загорелись два дома и гараж, а также пострадали пять частных домов и один многоквартирный.