Майкоп, 31 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Задержан приверженец международной террористической организации, вербовавший жителей Адыгеи по заданию иностранных кураторов, сообщили 31 августа журналистам в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который осуществлял вербовку рекрутов в интересах террористических формирований», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, задержанный установил контакт с зарубежными эмиссарами террористической группировки и присягнул на верность её главарю. Он предлагал жителям Майкопа нападать на правоохранителей, а затем отправляться в одну из стран Центральной Азии, где находятся лагеря группировки.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

У экстремиста изъяли средства связи, а также видеозапись с клятвой на верность террористической организации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Хабаровском крае задержали иностранца, который вербовал граждан Узбекистана и вовлекал их в деятельность террористической организации.

По данным Национального антитеррористического комитета, с начала года в России выявили 45 ячеек международных террористических организаций, которые вербовали жителей Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии. В комитете отметили, что угрозы со стороны группировок сохраняются. Их эмиссары пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России течений ислама, а также ведут поиски исполнителей терактов и вооружённых нападений.