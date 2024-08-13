Москва, 13 августа, 2024, 11:42 — ИА Регнум. С начала 2024 года в России было выявлено 45 ячеек международных террористических организаций (МТО), которые вербовали жителей Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии. Об этом 13 августа сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Скоординированными действиями силовых структур в текущем году пресечена деятельность сорока пяти законспирированных ячеек МТО», — сообщили в НАК.

Вместе с этим в комитете уточнили, что на данный момент сохраняются угрозы со стороны МТО, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для РФ течений ислама, а также ведут поиски исполнительных террористических актов и вооружённых нападений среди жителей Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.

Как передавало ИА Регнум, по информации директора ФСБ Александра Бортникова, с начала года предотвращено 110 терактов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане.

24 апреля Совбез России проводил в Санкт-Петербурге XII международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Обращаясь к её участникам, президент РФ Владимир Путин назвал терроризм одной из самых серьёзных угроз ХХI столетия.

Президент заявил, что за терактами зачастую стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран. Используя террористов, они пытаются дестабилизировать обстановку в странах, разжечь межнациональную и межрелигиозную рознь.

Перед этим глава государства на встрече с представителями религиозных объединений заявил, что Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. Страна всегда будет чувствовать горечь невосполнимых потерь, нанесённых в годы борьбы с этим злом, добавил он.