Киев, 31 августа, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Украинский пилот Алексей Месь, погибший при крушении одного из поставленных Киеву истребителей F-16, активно выступал за передачу ВСУ западной авиационной техники. Об этом заявила неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств в поддержку Украины.

Соцсети Украинский пилот Алексей Месь

В организации отметили, что Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения возможностей Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку истребителей F-16 для Украины», — говорится в заявлении НПО в соцсети X.

Публикацию сопровождают фотографии Меся и Пильщикова. На одном из снимков они стоят у Капитолийского холма в Вашингтоне, где расположен Конгресс США, из других следует, что пилоты были участниками интервью на телеканале CNN.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Генштаб ВСУ признал, что потерян один из переданных Украине истребителей F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло спустя несколько недель после прибытия американских истребителей на Украину, отмечала газета The Wall Street Journal. Сообщалось также, что за штурвалом находился пилот Алексей Месь, который одним из первых прошёл курс по управлению F-16. Он недавно вернулся на Украину после двухмесячного обучения в США.

В Пентагоне отказались комментировать потерю Украиной первого поставленного ей американского истребителя F-16 и переадресовали вопрос Киеву.

Просьба главы киевского режима Владимира Зеленского поставить Украине больше 100 истребителей F-16 выглядит нелепо после того, как 26 августа один из лучших украинских пилотов разбился на таком самолёте, отметил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в видеоблоге.