Ереван, 31 августа, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Армянскую атомную электростанцию перезапустят из-за её аварийной остановки после удара молнии. Об этом сообщило министерство территориального управления и инфраструктуры страны.

armtorg.ru Армянская АЭС

«30 августа примерно в 21:55 (20:55 мск) Армянская АЭС отключилась от энергосистемы в режиме аварийной остановки. Причиной стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели её в режим безопасной остановки», — пояснили в ведомстве.

Специалисты ведут работы по перезапуску станции. Проведённая масштабная модернизация Армянской АЭС в течение нескольких лет, в том числе систем безопасности, показала ожидаемый результат, отметили в министерстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 августа в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы отключилась автоматика подстанции «Шаумян-2». Был обесточен ряд административных районов Еревана, а также Эчмиадзинского и Армавирского районов. Примерно через 15 минут восстановили электроснабжение в Ереване и Армавире, а в 21:26 мск — в Эчмиадзинском районе.

Для Армянской АЭС с 2015 года было закуплено оборудование и проведено работ на сумму около $250 млн, осуществлено обследование и модернизация порядка 5 тыс. единиц оборудования, проведена модернизация спринклерной системы, системы надёжного питания, заменены автоматики и управления, полностью поменяли оборудование машинного зала.