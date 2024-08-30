Ереван, 31 августа, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Армянская атомная электростанция (АЭС) 30 августа отключилась от энергосистемы по причине аварии. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Сона Арутюнян.

atomic-energy.ru Армянская АЭС

В компания «Электрические сети Армении» уточнили, что в 20:54 мск в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы отключилась автоматика подстанции «Шаумян-2». Был обесточен ряд административных районов Еревана, а также Эчмиадзинского и Армавирского районов. Примерно через 15 минут восстановили электроснабжение в Ереване и Армавире, а в 21:26 мск — в Эчмиадзинском районе.

Специалисты изучают причины аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября 2021 года после планового ремонта на протяжении пяти месяцев Армянскую АЭС подключили к единой энергетической системе республики. Для станции с 2015 года было закуплено оборудование и проведено работ на сумму около $250 млн, осуществлено обследование и модернизация порядка 5 тыс. единиц оборудования, проведена модернизация спринклерной системы, системы надёжного питания, заменены автоматики и управления, полностью поменяли оборудование машинного зала. Всё это позволило увеличить генерацию электроэнергии на 10−15% при тех же затратах топлива.

В состав Армянской АЭС входят два энергоблока с реакторами ВВЭР-440 (изделие В-270). Первый энергоблок ААЭС ввели в промышленную эксплуатацию в 1976 году, второй — в 1980 году. Установленная мощность энергоблоков — 407,5МВт, проектный срок эксплуатации — 30 лет. Доля Армянской АЭС в общей выработке электроэнергии в республике составляет около 40%.