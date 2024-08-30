Бразилиа, 31 августа, 2024, 00:53 — ИА Регнум. В отношениях Украины и Бразилии нет коммуникации и доверия, как с Германией. Об этом заявил украинский посол в южноамериканской стране, ранее возглавлявший дипмиссию республики в Берлине, Андрей Мельник.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Мельник

«С Германией, несмотря на все сложности, у Украины был нормальный контакт и постоянная коммуникация: звонки через день или ежедневно, общение на уровне лидеров… С Бразилией у нас, к сожалению или к счастью, пока нет такой коммуникации. Доверие почти полностью отсутствует», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Мельник добавил, что его обрадовали бы жалобы бразильцев, так как это говорило бы о существующем контакте.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Мельник утверждал, что в Бразилии никто не хочет говорить о конфликте на Украине, эта тема считается неудобной. По словам украинского посла, у него создалось впечатление, что люди в Бразилии живут как на другой планете.

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 27 августа заявил, что Бразилия, Индонезия и ЮАР выразили обеспокоенность в связи с непрерывным ослаблением западными странами условий применения Украиной вооружений для нанесения ударов по территории России.