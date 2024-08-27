Пекин, 27 августа, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Бразилия, Индонезия и ЮАР выразили обеспокоенность в связи с непрерывным ослаблением западными странами условий применения Украиной вооружений для нанесения ударов по территории России. Об этом 27 августа заявил на пресс-конференции специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

ИА Регнум Украинцы, ВСУ, оружие, СВО

Дипломат добавил, что недавняя ситуация на театре военных действий подтвердила опасения. По его словам, все стороны обеспокоены угрозой эскалации и разрастания конфликта.

Ли Хуэй с 28 июля по 7 августа посещал Бразилию, Южную Африку и Индонезию, где провел переговоры с официальными лицами на тему урегулирования украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля глава МИД КНР Ван И призывал международное сообщество объединить усилия для деэскалации конфликта, поскольку существует риск усугубления кризиса на Украине. Позиция Пекина последовательна, ясна и прозрачна. Китай не является ни стороной конфликта, ни виновником кризиса, но он никогда не наблюдал безучастно со стороны, подчёркивал министр.

31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешили использовать украинцам в Харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

Президент США Джо Байден уточнил, что западное оружие якобы не будет использоваться для ударов по Москве и Кремлю. При этом он подтвердил, что Киеву разрешено наносить удары по приграничью РФ, то есть не дальше 322 км вглубь России.

Разрешение ВСУ бить западным оружием вглубь России станет для Запада чреватым, заявил сенатор и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Запад, снабжая киевский режим оружием, уже участвует в конфликте с РФ, ответ обязательно последует, добавил он.