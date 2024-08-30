Вашингтон, 30 августа, 2024, 23:26 — ИА Регнум. В США в штате Мичиган были обнаружены обломки разбившегося 17 лет назад маленького частного самолёта, в котором находились останки одного из двух человек, которые летели в нём. Об этом сообщает Associated Press.

Global Look Press/Kyle Mazza/Keystone Press Agency

В августе 2007 года 56-летний Брук Стауффер — младший вылетел с острова Макино в небольшой город в штате Мичиган. Самолёт пропал вместе с пассажиром и пилотом.

Через два месяца на дне озера Гурон было обнаружено тело невесты мужчины Карен Доддс, она и управляла самолётом. Долгие поиски борта и пассажира результатов не принесли.

Самолёт и тело Стауффера-младшего тогда так и не обнаружили.

В 2023 году семья мужчины обратилась за помощью к частным поисковикам. И только через год они нашли обломки пропавшего самолёта, а в нём скелет Стауффера-младшего. Он был известен, как писатель. Его невеста владела бизнесом, связанным с графическим дизайном и маркетингом.

Как сообщало ИА Регнум, тело пятого пассажира обнаружили спасатели-водолазы на затонувшей у берегов Италии яхте Bayesian.

Яхта найдена на глубине 49 метров у берегов Сицилии, возле города Палермо. За день на поверхность удалось поднять тела четырёх человек. Пятое тело вызволят после возобновления поисковой операции 22 августа.

Всего в списке пропавших без вести значатся шесть человек.

Группа спасателей встретилась с альпинистами из России Сергеем и Михаилом Мироновыми, попавшими под обвал ледяной массы на горе Гашербрум IV в Пакистане.