Палермо, Италия, 21 августа, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Тело пятого пассажира обнаружили спасатели-водолазы на затонувшей у берегов Италии яхте Bayesian. Об этом 21 августа сообщила газета The Telegraph.

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Как рассказал изданию генеральный директор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочин, яхта найдена на глубине 49 метров у берегов Сицилии, возле города Палермо. За день на поверхность удалось поднять тела четырёх человек, обнаруженные во внутренних помещениях яхты. Пятое тело вызволят после возобновления поисковой операции 22 августа. В этот же день продолжат поиски тела последнего пассажира, о судьбе которого не известно ничего.

Всего в списке пропавших без вести значатся шесть человек. Среди них — британский миллионер и основатель компании по обеспечению компьютерной безопасности Darktrace Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна, а также председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире — Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди, юрист британской фирмы Clifford Chance Крис Морвилло и его жена Неда.

На сегодняшний день найдены и опознаны тела Линча и его дочери. Кроме того, подтверждена гибель шеф-повара яхты Рекалдо Томаса, гражданина Канады и Антигуа и Барбуды.

Парусная яхта Bayesian принадлежит фирме, связанной с супругой Линча Анджелой Бакарес, которая оказалась среди 15 пассажиров, спасённых находившимся неподалеку от кораблекрушения судном.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель совета директоров одного из крупнейших инвестиционных банков в мире — Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга Джуди Блумер пропали без вести при крушении яхты у берегов Сицилии в Италии. Всего пропали без вести шесть человек, среди них — четверо граждан Великобритании и двое граждан США.

На юге Италии, у берегов города Палермо, 19 августа потерпела крушение суперъяхта Bayesian. На борту находились 12 пассажиров и 10 членов экипажа. Во время шторма яхта начала быстро тонуть. По данным онлайн-сервиса по отслеживанию маршрутов судов VesselFinder, яхта вышла из сицилийского порта Милаццо 14 августа, а 18 августа вечером её зафиксировали со статусом «на якоре» недалеко от Палермо.