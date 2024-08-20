Исламабад, 20 августа, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Группа спасателей встретилась с альпинистами из России Сергеем и Михаилом Мироновыми, попавшими под обвал ледяной массы на горе Гашербрум IV в Пакистане. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России.

Gavriel Jecan/Danita Delimont/Global Look Press

«Начался спуск на плато на [высоту] 6100 м, где может сесть вертолёт», — указано в заявлении.

По данным федерации, в горах идёт сильный снег, что замедляет продвижение группы. Вероятно, спуск затянется до вечера. Пострадавшие альпинисты вышли из шокового состояния, чувствуют себя удовлетворительно. Михаил передвигается самостоятельно. Сергею потребовалось обезболивающее, он передвигается сам при поддержке сопровождающих.

Отдельно отмечалось, что 18 августа третьего члена группы Сергея Нилова заметили во время облёта. Однако точных координат его местоположения нет. Позднее сильный снегопад не позволил спасателям обнаружить его.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа секретарь Альпийской группы Пакистана Каррар Хайдри заявил, что Сергей Нилов пропал без вести при проведении с командой поисковой операции на горе Гашербрум IV.

Федерация альпинизма России подтвердила, что в начале августа группа из пяти российских альпинистов, в составе которой были Сергей Нилов, Алексей Баутин, Евгений Яблоков, а также Михаил и Сергей Мироновы, отправилась на гору для поиска и репатриации тела Дмитрия Головченко, погибшего в 2023 году на этой же горе.