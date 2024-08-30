Коломна, Московская область, 30 августа, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Предварительной причиной крушения самолёта Sukhoi Superjet 12 июля в Подмосковье мог оказаться неисправный датчик угла атаки. Такие данные расследования представлены в промежуточном отчётё Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

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Авиакатастрофа, в которой погибли два пилота и бортпроводник, произошла днём в районе деревни Апраксино Коломенского района Московской области.

По предварительному заключению экспертов, в процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги.

Характер изменения отклонений руля высоты и стабилизатора показал, что, наиболее вероятно, в процессе уборки механизации возникли условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки.

«В процессе перекладки стабилизатора на пикирование значение угла тангажа уменьшилось с 5º на кабрирование до 3,5º на пикирование. Самолёт перешёл на снижение», — заключили специалисты МАК.

Несмотря на предпринятые меры, пилоты не смогли прекратить снижение и предотвратить столкновение с землей.

Командир воздушного судна давал команду набирать высоту, но этого не произошло, поскольку практически одновременно началась перестановка стабилизатора на пикирование. В итоге экипаж перешёл на ручное управление.

Также установлено, что второй пилот дважды передавал данные диспетчеру «Домодедово-круг» о недостоверной индикации скорости, но не переключил радиостанцию, поэтому его не слышали и продолжали запрашивать экипаж SSJ-100.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля самолёт Superjet 100, совершавший тестовый полёт после планового ремонта, разбился под Коломной. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. Перед крушением лётчики смогли отвести SSJ-100 от жилых построек, что позволило избежать жертв и разрушений на земле.

Уголовное дело о крушении Sukhoi Superjet 100 передали в центральный аппарат Следственного комитета. Самолёт находился в эксплуатации с 2014 года.

Владелец судна — ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».