Москва, 30 августа, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) решил отстранить спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева от футбольной деятельности на три года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Кадр из Телеграм — канала t. me/fcorenburg

«Из них один год, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а два года — условной спортивной санкцией», — указано в сообщении.

Кроме того, спортивному директору установили двухлетний испытательный срок.

Представители пресс-службы пояснили, что после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» спортивный директор оренбургского клуба пытался повлиять на решение арбитров. Он схватил за руку резервного арбитра Ивана Сиденкова и не позволял судейской бригаде покинуть поле. Во время матча он выходил к полю, чтобы тем самым выразить своё недовольство. Однако он не имел на это права. Кроме того, после соревнования Андреев при общении с журналистами нецензурно высказался о работе судейской бригады.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа воронежский «Факел» одержал победу над «Оренбургом» в матче шестого тура РПЛ. Единственный гол в матче забил нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани на 62-й минуте. Ранее ЦСКА разгромил «Оренбург» со счётом 5:1 и занял по результатам игры третье место в турнирной таблице.