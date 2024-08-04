Москва, 4 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Футболисты московского ЦСКА со счётом 5:1 победили «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата Российской премьер-лиги. Игра состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Александр Щербак/ТАСС

На 23-й минуте счёт открыл нападающий армейцев Тамерлан Мусаев, на 30-й минуте мяч в ворота забил защитник Игорь Дивеев, а спустя минуту полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский забил ответный гол.

На 39-й минуте гол забил футболист ЦСКА Иван Обляков, на 59-й минуте Дивеев оформил дубль, на 71-й минуте Келлвен забил пятый гол армейцев.

По результатам игры ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. «Оренбург» находится на пятой строчке, набрав четыре балла.

10 августа в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги футболисты ЦСКА выйдут на одно поле с «Краснодаром». «Оренбург» в этот же день встретится с «Акроном».

Как передавало ИА Регнум, 27 июля ЦСКА одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:0.

ЦСКА набрал четыре очка после двух матчей на старте сезона 2024/2025 чемпионата России. «Пари НН» потерпел второе поражение подряд.