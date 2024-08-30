Ньон, Швейцария, 30 августа, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 30 августа опубликовал итоги жеребьёвки основного этапа Лиги Европы сезона-2024/2025.

Tom Weller/Global Look Press

36 клубов, которые участвуют в основном этапе турнира, будут играть по так называемой швейцарской системе и проведут по восемь матчей против разных команд.

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи, победители которого тоже попадут в раунд плей-офф.

Испанский «Реал Сосьедад», за который выступает футболист сборной России Арсен Захарян, получил в соперники на данной стадии «Аякс», «Лацио», ПАОК, «Маккаби», «Динамо» Киев, «Викторию», «Андерлехт» и «Ниццу».

Греческий ПАОК, в составе которого присутствуют российские игроки Магомед Оздоев и Фёдор Чалов, сыграет против «Славии», «Манчестер Юнайтед», «Ференцвароша», «Реал Сосьедад», «Виктории», «Галатасарая», ФКСБ и РФШ.

Как передавало ИА Регнум, в мае итальянская «Аталанта» разгромила в финале Лиги Европы сезона 2023/24 годов леверкузенский «Байер» и завоевала первый еврокубок в своей истории. Игрок итальянского клуба и сборной России Алексей Миранчук участия в финальном матче не принимал.

Чалов, бывший нападающий московского ЦСКА, стал игроком ПАОК в начале августа. По данным профильного портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 3 млн евро. Чалов подписал контракт до 2027 года. За ЦСКА игрок выступал с 2016 года, выиграв за это время Кубок и Суперкубок страны. Нападающий провёл за московский клуб 263 матча, в которых забил 89 голов. Кроме того, Чалов провёл семь игр за национальную сборную России, забив в них три гола.