Салоники, Греция, 1 августа, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Греческий футбольный клуб ПАОК 1 августа сообщил о подписании контракта с ранее выступавшим за московский ЦСКА нападающим Фёдором Чаловым.

Алексей Филиппов/РИА Новости Федор Чалов

Контракт подписан сроком на три года. По предположениям спортивных СМИ, сумма трансфера составила около 3 млн евро.

Официальная презентация состоится вечером 1 августа. Известно, что Чалов будет выступать за ПАОК под номером 9.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день Чалов сообщил об уходе из ЦСКА. Он поблагодарил руководителей клуба, коллег по команде и болельщиков. Также он косвенно подтвердил, что переходит именно в ПАОК, опубликовав в Telegram-канале эмодзи чёрно-белых цветов, соответствующих эмблеме греческого клуба.

Вице‑президент греческого футбольного клуба ПАОК Кириакос Кириакос в свою очередь сообщил, что Чалов уже прибыл в Грецию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Чалов родился в 1998 году. За ЦСКА игрок выступал с 2016 года. В составе московской команды он выигрывал Кубок и Суперкубок страны. За ЦСКА нападающий провёл 263 матча, в которых забил 89 голов. Кроме того, Чалов провёл семь игр за национальную сборную России, забив в них три гола.

30 июля пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник Алексей Миранчук стал игроком американского футбольного клуба «Атланта». В последние пять лет Миранчук, выигрывавший с московским «Локомотивом» чемпионат и Кубок России, выступал за итальянскую «Аталанту».