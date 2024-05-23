Дублин, 23 мая, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Итальянская «Аталанта» разгромила в финале Лиги Европы леверкузенский «Байер» и завоевала первый еврокубок в своей истории.

ТАСС/AP Photo/Frank Augstein

Встреча прошла в Дублине и завершилась со счётом 3:0. Хет-трик оформил нигерийский форвард итальянской команды Адемола Лукман. Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубок. До этого лучшим результатом клуба был четвертьфинал Лиги чемпионов в 2020 году.

В свою очередь, «Байер» прервал рекордную серию из 51 матча без поражений во всех турнирах.

Как передавало ИА Регнум, леверкузенский «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Команда завершила сезон в чемпионате Германии без поражений (28 побед, шесть ничьих). «Аталанта» после 36 матчей в чемпионате Италии занимает пятое место.

Леверкузенский футбольный клуб был основан в 1904 году. «Байер» пять раз занимал второе место в чемпионате, по одному разу выигрывал Кубок Германии и Кубок УЕФА, а также однажды играл в финале Лиги чемпионов.