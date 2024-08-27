Кривой Рог, Украина, 27 августа, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в ночь на 27 августа атаковали место размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, медики вывезли 15 англоязычных пострадавших.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

«Ночью был нанесён успешный удар по гостинице в Кривом Роге. После прилёта в сторону гостиницы поехало много скорых, а наша агентура сообщила, что квартал был оцеплен СБУ», — уточнил подпольщик.

По его словам, гражданские машины скорой помощи пропустили не сразу. Вначале военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых. Только после этого врачей допустили к остальным пострадавшим, заключил Лебедев.

Как сообщало ИА Регнум, по информации одного из представителей подполья, командование ОТГ «Херсон» спланировало десантную операцию с целью захвата плацдармов на правом берегу Днепра. Для этого в Херсон и Очаков было переброшено большое количество плавсредств и наёмников из числа граждан Польши, США, стран Латинской Америки. Операция планировалась на 24 августа — День независимости Украины. Бойцы группировки войск «Днепр» ВС России точечными ударами сорвали попытку украинской армии захватить два плацдарма на Днепре.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 26 августа заявил о поражении пункта распределения подразделений ВСУ в Полтаве. По его данным, удары были также нанесены по военным ВСУ в Волынской области и центру комплектации в Виннице.