Харьков, Украина, 29 августа, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Пункт временной дислокации украинских войск поражён в Харьковской области. Сдетонировали боекомплекты, много погибших и раненых, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 29 августа в Telegram-канале.

РИА Новости / Сергей Бобылев

По информации подполья, после полуночи в окрестностях Харькова наблюдали серию взрывов. Вспышки были в районе Великой Даниловки и Северной Салтовки, сработала система ПВО.

«Один из итогов: накрыли пункт временной дислокации. Очень много погибших, за ранеными приехало более двух десятков скорых», — написал Лебедев.

Он добавил, что сдетонировали боекомплекты, погруженные на машины. Прилёт был вскоре после того, как малые группы собрались в одну колонну.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лебедев информировал об ударе по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. По данным подполья, удар был нанесён в ночь на 27 августа по гостинице, где находились иностранцы. Военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых, после чего врачей допустили к остальным пострадавшим.

Кроме того, по меньшей мере шесть прилётов зафиксировали в районе военного аэродрома в Хмельницкой области Украины. Одни удары сопровождались сильным выбросом пламени, за другими следовала продолжительная и мощная детонация. В результате, предположительно, уничтожили систему ПВО, отмечал Лебедев.

25 августа Лебедев информировал об ударе ВС России по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харькове. Удар пришёлся по улице Полевой в Слободском районе, в результате было уничтожено около 40 украинских бойцов, уточнил он.