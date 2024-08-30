Курск, 30 августа, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Гражданин Японии с позывным Камикадзе в составе спецназа «Ахмат» участвует в отражении атаки ВСУ на Курскую область, рассказал 30 августа командир одного из отрядов «Ахмата» с позывным Каштан.

РИА Новости/Станислав Красильников

Японец сначала плохо понимал по-русски, для общения с сослуживцами пользовался переводчиком в смартфоне, но теперь освоился, сдал экзамен по русскому языку, получил гражданство РФ и выполняет задачи наравне с другими бойцами, рассказал командир отряда ТАСС.

«По духу — самурай. Работает качественно, мчится в бой один из первых. Если честно, я в восторге», — отметил собеседник журналистов.

Среди бойцов отряда есть и граждане других стран, в частности Узбекистана и Белоруссии, они тоже получили российское гражданство, отметил командир. Кроме того, среди бойцов — гражданин Армении с позывным Русский, который родился и вырос в РФ, но не имел российского гражданства, позднее проживал в Армении, столкнулся с притеснениями из-за своего места рождения, вернулся в Россию и уже получил паспорт, отметил также собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе подразделение артиллеристов-десантников с кубинским добровольцем из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожило американскую гаубицу M777 ВСУ на херсонском направлении. Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным Чики рассказал журналистам, что гордится своей принадлежность к ВДВ РФ.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, с 1 августа и до 31 декабря заключившие контракт для службы в зоне СВО, получат единовременно 400 тыс. рублей. Выплата распространяется на граждан России и иностранцев, которые подпишут контракт сроком на год и более.