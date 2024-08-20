Херсон, 20 августа, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Подразделение артиллеристов-десантников с кубинским добровольцем из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожило американскую гаубицу M777 ВСУ на херсонском направлении. Об этом 20 августа сообщило издание Lenta.ru.

Сергей Аверин/РИА Новости

Замаскированную гаубицу противника российские военные выявили с помощью беспилотного летательного аппарата «Сибирь-2». Координаты передали расчёту артиллеристов-десантников, уничтоживших выявленную цель огнём артиллерийского орудия «Гиацинт-Б».

«Единственный способ, которым я могу выразить своё мнение о ВДВ, — это сказать, что я чрезвычайно горжусь тем, что принадлежу к ним… То, что я увидел здесь, — это другой уровень», — рассказал кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным Чики.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 75 военнослужащих ВСУ, 155-миллиметровую гаубицу M777 американского производства, 122-миллиметровое орудие Д-30 и склад боеприпасов. Российские военные поразили формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 39-й бригады береговой охраны в районах Новоданиловки и Каменского в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области.