Подразделение ВС РФ с кубинским добровольцем уничтожило гаубицу М777 ВСУ
Херсон, 20 августа, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Подразделение артиллеристов-десантников с кубинским добровольцем из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожило американскую гаубицу M777 ВСУ на херсонском направлении. Об этом 20 августа сообщило издание Lenta.ru.
Замаскированную гаубицу противника российские военные выявили с помощью беспилотного летательного аппарата «Сибирь-2». Координаты передали расчёту артиллеристов-десантников, уничтоживших выявленную цель огнём артиллерийского орудия «Гиацинт-Б».
«Единственный способ, которым я могу выразить своё мнение о ВДВ, — это сказать, что я чрезвычайно горжусь тем, что принадлежу к ним… То, что я увидел здесь, — это другой уровень», — рассказал кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным Чики.
Как передавало ИА Регнум, 19 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили до 75 военнослужащих ВСУ, 155-миллиметровую гаубицу M777 американского производства, 122-миллиметровое орудие Д-30 и склад боеприпасов. Российские военные поразили формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 39-й бригады береговой охраны в районах Новоданиловки и Каменского в Запорожской области и Тягинки в Херсонской области.