Москва, 26 августа, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Российские спецназовцы угнали американский бронеавтомобиль MRAP у украинских бойцов, сообщил военный корреспондент Александр Коц 26 августа в Telegram-канале.

U. S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Dustin Coveny

В сообщении говорится, что бойцы из отряда специального назначения «Вега» подбили и вытащили бронемашину из-под носа у ВСУ. Свои действия спецназовцы сняли на видео.

MRAP — колёсные бронированные машины с усиленной противоминной защитой. Такие броневики киевский режим получает, в частности, от США.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года в Сети появились кадры атаки украинских военных на позиции российских войск с применением броневика MRAP MaxxPro. Бойцы ВСУ попали под ответный огонь.