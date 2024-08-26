Российские военные угнали у ВСУ американский бронеавтомобиль MRAP
Военкор Коц: российские военные угнали у ВСУ бронеавтомобиль MRAP
Москва, 26 августа, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Российские спецназовцы угнали американский бронеавтомобиль MRAP у украинских бойцов, сообщил военный корреспондент Александр Коц 26 августа в Telegram-канале.
U. S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Dustin Coveny
В сообщении говорится, что бойцы из отряда специального назначения «Вега» подбили и вытащили бронемашину из-под носа у ВСУ. Свои действия спецназовцы сняли на видео.
MRAP — колёсные бронированные машины с усиленной противоминной защитой. Такие броневики киевский режим получает, в частности, от США.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года в Сети появились кадры атаки украинских военных на позиции российских войск с применением броневика MRAP MaxxPro. Бойцы ВСУ попали под ответный огонь.