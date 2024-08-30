Москва, 30 августа, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Сахарова руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) вместо Алексея Дружинина, сообщает 30 августа пресс-служба правительства РФ.

Russian Government/Global Look Press Премьер-министр Михаил Мишустин

«Алексей Дружинин освобожден от этой должности по его просьбе», — указано в распоряжении правительства.

Сахаров с 2022 года руководит департаментом управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» в компании «Российские железные дороги» (РЖД).

Он родился в 1979 году в казахстанском Петропавловске, получил два высших образования в Уральском государственном университете путей сообщения. В 2001–2011 годах занимал различные должности на Южно-Уральской железной дороге в Казахстане, в 2011–2017 годах работал в Южно-Уральской дирекции управления движением РЖД в Челябинске.

С 2017 года Сахаров работал в Центральной дирекции управления движением РЖД в Москве.

Дружинин занимал должность руководителя Росжелдора с 2022 года.