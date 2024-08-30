Москва, 30 августа, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил белорусского лидера Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщается 30 августа на сайте Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Александр Лукашенко

«За выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Лукашенко Александра Григорьевича», — говорится в тексте указа.

30 августа Лукашенко исполнилось 70 лет.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля Путин поздравил белорусского коллегу с 30-летием пребывания в должности главы государства. Глава российского государства отметил огромный авторитет Лукашенко среди соотечественников, которые шесть раз подряд доверяли ему высший государственный пост. Российский лидер также отметил личный вклад белорусского коллеги в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, в становление и упрочение Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.