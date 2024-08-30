Москва, 30 августа, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Министерством здравоохранения России расширена программа профилактических медосмотров. В неё включили проверку на гепатит С. Приказ вступает в силу с 30 августа и будет действителен по 1 июля 2027 года.

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Согласно опубликованному на интернет-портале правовой информации документу, изменения коснутся порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения.

В профосмотр добавили исследование на антитела к гепатиту С гражданам в возрасте 25 лет, которое будет проводиться один раз в 10 лет.

Ветераны боевых действий вправе проходить медосмотры и диспансеризацию вне очереди.

Как сообщало ИА Регнум, средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и превысить 80 лет к 2036 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что увеличение долголетия россиян — главная цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который находится в разработке.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, члена Общественной палаты России академика РАН Оксаны Драпкиной, рекордный показатель по продолжительности жизни обеспечен конкретными мерами правительства в сфере здравоохранения, в первую очередь в сегменте первичной медицинской помощи. Серьёзным достижением стал охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией более 93 млн человек, добавила она.