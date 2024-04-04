Москва, 4 апреля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Рекордный показатель по продолжительности жизни в России обеспечен конкретными мерами правительства страны в сфере здравоохранения, в первую очередь в сегменте первичной медицинской помощи. Таким выводом поделилась с корреспондентом ИА Регнум директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, член Общественной палаты России, академик РАН Оксана Драпкина.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Эксперт обратила внимание на заявление главы правительства Михаила Мишустина о том, что в России достигнут рекорд по продолжительности жизни — в среднем 73,5 года. По её мнению, это стало возможным благодаря серьёзному вниманию ко всем без исключения мерам медицинской профилактики.

«Это и общественное здоровье, и диспансеризация, и диспансерное наблюдение. Например, в 2023 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли более 93 миллионов человек. Это серьёзное достижение. Были выявлены заболевания на ранних стадиях, которые являются основными лидирующими причинами преждевременной смерти. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, диабет и хроническая обструктивная болезнь лёгких. Естественно, когда на ранних стадиях выявляются заболевания и факторы риска его развития, мы имеем возможность предотвратить и развитие заболевания, и развитие его осложнений. Поэтому выполненные программы совершенно чётко показали свою эффективность. Система здравоохранения, а именно первичная медицинская помощь, абсолютно точно справилась с поставленной задачей», — прокомментировала академик РАН.

Кроме того, федеральное правительство, по замечанию Драпкиной, создало условия для более эффективной работы первичного медицинского звена. В поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях были созданы условия для повышения доверия между врачом и пациентом, комфортности прохождения различных лечебных и профилактических мероприятий. Внимание к первичному звену, его модернизация, оснащение, капитальные ремонты объектов, создание новых объектов, по мнению эксперта, повысили доступность медицинской помощи и удовлетворённость от её оказания.

Глава правительства России Михаил Мишустин выступил 3 апреля перед депутатами Госдумы с очередным ежегодным отчётом, в ходе которого, в частности, сообщил о росте продолжительности жизни в стране. По итогам 2023 года этот показатель достиг почти 73,5 года, что выше значений, отмеченных до пандемии коронавируса COVID-19.

Также премьер отметил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за последние четыре года переоснастили 600 региональных сосудистых центров и первичных отделений, 200 медучреждений для пациентов с онкологией. Для лечения таких заболеваний открыли свыше 500 амбулаторий.

Кроме того, Мишустин сообщил, что в рамках программы модернизации первичного звена, которая стартовала в 2021 году по поручению главы государства, создано и реконструировано около 3,5 тысячи профильных объектов.

«Многие отремонтированы. Закуплено 147 тысяч единиц медицинского оборудования. Около пяти тысяч машин скорой помощи. И втрое больше автомобилей для перевозки врачей и фельдшеров», — добавил премьер.

Мишустин также уточнил, что правительство России держит на особом контроле производство лекарственных препаратов, а также цены на них и их наличие. По словам премьера, принимается ряд мер для недопущения дефицита лекарств.