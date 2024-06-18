Москва, 18 июня, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Средняя продолжительность жизни в России должна увеличится до 78 лет к 2030 году и превысить 80 лет к 2036 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 18 июня в ходе стратегической сессии по национальным проектам.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Он отметил, что увеличение долголетия россиян — главная цель национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который находится в разработке. Нацпроект объединит 11 федеральных проектов, работа по которым активно ведётся.

«Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, поручение обеспечить увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году содержится в указе президента России «О национальных целях развития Российской Федерации», опубликованном 7 мая. Ранее, 1 апреля, глава государства поручил правительству к 1 сентября доложить о разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Мишустин назначен ответственным за эту работу.

В марте Путин заявил, что народосбережение, помощь семьям и экономика — это главные направления в программе развития России, изложенной в послании Федеральному собранию. Президент отметил, что успешное движение в этом направлении произойдёт только на основе развития экономики, которая позволяет решать вопросы в технологической и социальной сферах.

Мишустин 3 апреля в ходе выступления перед депутатами Госдумы с ежегодным отчётом сообщил, что по итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в стране достигла почти 73,5 года. Это выше значений, зафиксированных до пандемии коронавируса COVID-19.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, члена Общественной палаты России, академика РАН Оксаны Драпкиной, рекордный показатель по продолжительности жизни обеспечен конкретными мерами правительства в сфере здравоохранения, в первую очередь в сегменте первичной медицинской помощи. Она отметила, что серьёзным достижением стал охват профилактическими осмотрами и диспансеризацией более 93 млн человек.