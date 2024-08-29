Москва, 29 августа, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Строящийся участок южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов на 77%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он проинформировал, что сейчас в рамках проекта 10-го участка МСД уже выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершён монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД.

«В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77%», — рассказал он.

По его словам, на южном участке МСД предусмотрено строительство четырёх эстакад, двух тоннелей, а также трёх очистных сооружений и моста через реку Битцу.

Руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что в настоящий момент на всех искусственных сооружениях и дорогах проводят работы по переустройству и прокладке инженерных коммуникаций. Из 3,6 километров дорог основного хода 10-го участка диаметра построено более 2,5 километра.

Как сообщало ИА Регнум, участок от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готов до конца 2024 года. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, протяжённость автодороги на новом участке составит 12,2 км.

Ранее он сообщал, что южное направление МСД будет соединено с крупными трассами столицы.