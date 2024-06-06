Москва, 6 июня, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В столице продолжается строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД). Участок от Московской кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готов до конца текущего года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сейчас ведем отделочные работы и прокладку инженерных коммуникаций в будущем тоннеле под 32-м километром МКАД. Строим закрытым способом, не мешая движению транспорта», — добавил он.

Протяжённость автодороги на новом участке составит 12,2 км. На нём построят четыре эстакады, два тоннеля, мост и четыре пешеходных перехода. На данный момент объект готов более чем на 60%.

Активно идут работы и по строительству трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Ранее ИА Регнум сообщало о том, что уже завершены три из пяти участков. Дорога пересечет четыре крупные магистрали — Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, а также свяжет Минское и Симферопольское шоссе и сделает удобнее поездки между районами ТиНАО. Её завершение запланировано на 2026 год.