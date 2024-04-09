Москва, 9 апреля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) будет соединено с рядом крупных трасс, и на юге столицы будет сформирован новый дорожный каркас, заявил 9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.

В конце 2024 года МСД выйдет на Симферопольское и Варшавское шоссе, а в конце 2025 года — на связку с Калужским, Киевским и Минским шоссе. Дорога-связка между МСД и магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе уже строится, рассказал мэр в своём Telegram-канале.

«Всего в рамках проекта запланировано строительство 12,2 км дорог, включая 7 искусственных сооружений: эстакады-съезды, тоннели, эстакаду и мост. Возведём 4 перехода: 2 надземных — в районе ЖК «Южная Битца» и ТЭЦ-26, а также 2 подземных — в районе подмосковного посёлка Битца и ЖК «Бутово Парк 1А», — написал Собянин.

Новая трасса сократит время в пути в среднем на 23 минуты, а также существенно снизит нагрузку на южную часть МКАД и ряд крупных улиц столицы, отметил мэр. Движение по основному ходу МСД было открыто в сентябре 2023 года, ежедневно по этой трассе проезжает около 400 тысяч машин, напомнил он.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Собянин сообщил, что новая транспортная развязка на МСД, которая позволит автомобилистам без затруднений проезжать по южному направлению диаметра и выезжать на федеральную трассу М-4 «Дон», будет открыта в 2026 году.

В Москве появятся пять дополнительных пешеходных переходов, рассказал мэр 6 апреля. Будут построены переходы через железнодорожные пути Курского направления и улицу Каспийскую в районе Царицыно, а также в створе Ереванской улицы под путями Курского направления МЦД-2. Кроме того, три сооружения появятся в ТиНАО вдоль строящейся подъездной дороги рядом с будущей школой в Троицке.