Москва, 29 августа, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Из-за атак ВСУ на Курскую область усиливается напряжённость в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил 29 августа на брифинге начальник Объединённого штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

mil.ru Андрей Сердюков (в центре)

Он отметил, что обстановка в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности характеризуется как наиболее сложная.

«Повышению напряжённости способствует проведение киевским режимом беспрецедентной провокации в Курской области Российской Федерации», — сказал Сердюков.

По словам начальника штаба, НАТО пользуется предлогом «угрозы с Востока» и наращивает присутствие у западных границ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 28 августа, потери ВСУ на курском направлении превысили 7 тыс. бойцов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.