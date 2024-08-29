Москва, 29 августа, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Правительство России готовит план по борьбе с инфляцией после заседания по экономике, которое провёл президент России Владимир Путин. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по экономическим вопросам

В ходе мероприятия один из корреспондентов спросил о разработке плана борьбы с инфляцией. Представитель Кремля ответил, что совсем недавно российский лидер провёл совещание по вопросам экономики. По итогам этого совещания был составлен перечень поручений, который сейчас находится на стадии выпуска.

«Там будут поручения, связанные с борьбой с инфляцией и с кредитным перегревом и так далее. Да, действительно, эти поручения сейчас готовятся, они на выходе. В первую очередь это, конечно же, поручение правительства, ну, как правило, профильные специалисты из администрации принимают участие в этой работе», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь проинформировал, что поручения, направленные на снижение инфляционного давления, будут сформированы по итогам совещания по экономике.

26 августа Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором призвал правительство и Центробанк действовать эффективнее, чтобы сдержать инфляцию. Он отметил, что по итогам июня более чем на 20% в годовом выражении увеличился объём кредитов бизнесу, а задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, выросла на 3,5 трлн рублей. Глава государства добавил, что с инфляцией нужно системно бороться в первую очередь за счёт роста предложения товаров и услуг.