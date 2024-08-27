Москва, 27 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Поручения, направленные на снижение инфляционного давления, будут сформированы по итогам совещания по экономическим вопросам, которое провёл президент Владимир Путин. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 27 августа журналистам.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

«Инфляция выше целевых показателей. Наш ЦБ и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряжённости, инфляционного давления», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Путин призвал правительство и Центробанк действовать эффективнее, чтобы сдержать инфляцию. Он отметил, что по итогам июня более чем на 20% в годовом выражении увеличился объём кредитов бизнесу, а задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, выросла на 3,5 трлн рублей. По мнению специалистов, это в значительной степени стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.

Глава государства подчеркнул, что с инфляцией нужно системно бороться в первую очередь за счёт роста предложения товаров и услуг. Также важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, добавил он.

В ходе совещания Путин обсудил темы, имеющие системное значение для экономики и повышения доходов россиян. Были затронуты и вопросы по основным направлениям экономической политики России на период до 2030 года, в том числе с учётом реализации указа о национальных целях развития страны.