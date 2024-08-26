Москва, 26 августа, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Правительству и Банку России следует действовать эффективнее, чтобы сдержать инфляцию. Об этом президент Владимир Путин заявил 26 августа в ходе совещания по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Он отметил, что российская промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в целом чувствуют себя уверенно, предприятия работают стабильно, в реальном секторе наблюдаются позитивные тенденции. Вместе с тем по итогам июня более чем на 20% в годовом выражении увеличился объём кредитов бизнесу, а задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, выросла на 3,5 трлн рублей. По мнению специалистов, это в значительной степени стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.

«При этом вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что с инфляцией нужно системно бороться в первую очередь за счёт роста предложения товаров и услуг. Также важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая инфляция говорит о болезнях экономики. ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы охладить «избыточный, проинфляционный спрос» и вернуть инфляцию к целевым показателям, пояснила она на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Центральный банк РФ может поднять ключевую ставку до 20% годовых и выше, если инфляция не замедлится, заявил 11 августа заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.