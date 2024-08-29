Льгов, Курская область, 29 августа, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Город Льгов в курском приграничье подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщил мэр Алексей Клемешов в Telegram-канале 29 августа.

Телеграм — канал мэра Льгова

Он уточнил, что в городе зафиксировали четыре прилёта. В результате обстрела повреждены два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский», на одном из комбинатов загорелся склад. Пожар оперативно потушили, пострадавших нет.

«Всем, кто покинул город, не рекомендую возвращаться до окончательной стабилизации обстановки», — написал Клемешов.

Желающих выехать мэр попросил обращаться в администрацию или по номеру 112. Он напомнил, что нельзя приближаться к подозрительным предметам и обломкам, а также снимать на камеру работу ПВО, места прилётов и военную технику.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Льгов кассетными боеприпасами. О пострадавших не сообщалось.

15 августа четыре жителя Льгова пострадали при падении обломков сбитой украинской ракеты, их госпитализировали в центральную районную больницу.