Число пострадавших при атаке ВСУ во Льгове возросло до четырёх
Число пострадавших при падении обломков ракеты ВСУ во Льгове возросло до четырёх
Льгов, Курская область, 15 августа, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ) во Льгове Курской области возросло до четырёх. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Ещё двум жителям Льгова понадобилась медицинская помощь после ракетной атаки. Медики оказывают им необходимую помощь», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Ранее в этот же день Смирнов сообщил о двух пострадавших при падении обломков сбитой ракеты.
Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа в Курской области объявили о намерении провести обязательную эвакуацию жителей всего Глушковского района. По словам Смирнова, процесс выезда людей закрепили за силовыми структурами, местной администрацией и дружинниками. Всего в Глушковском районе проживает более 20 тыс. человек.