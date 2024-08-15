Льгов, Курская область, 15 августа, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты Вооружённых сил Украины (ВСУ) во Льгове Курской области возросло до четырёх. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Ещё двум жителям Льгова понадобилась медицинская помощь после ракетной атаки. Медики оказывают им необходимую помощь», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Ранее в этот же день Смирнов сообщил о двух пострадавших при падении обломков сбитой ракеты.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа в Курской области объявили о намерении провести обязательную эвакуацию жителей всего Глушковского района. По словам Смирнова, процесс выезда людей закрепили за силовыми структурами, местной администрацией и дружинниками. Всего в Глушковском районе проживает более 20 тыс. человек.