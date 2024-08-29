Пекин, 29 августа, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Китайские учёные призвали ускорить создание ядерного оружия и тяжёлых ракет-носителей для защиты Земли от астероидов, пишет South China Morning Post.

IMAGO/Global Look Press

Так, группа исследователей из Института Пекина по проектированию систем космических аппаратов заявила, что при сближении огромного астероида с Землёй остановить его столкновение будет способно якобы только ядерное оружие.

По мнению исследователей, риск столкновения нашей планеты с большим астероидом сильно вырос по сравнению с прежними оценками.

Кроме того, на сегодняшний день астрономы обнаружили порядка 30 тыс. астероидов, однако такое количество способно быть только «верхушкой айсберга».

Также сообщается, что учёные проанализировали эффективность различных способов изменения траектории полёта небесных тел, в том числе кинетическое воздействие, использование лазеров и теоретическую установку на поверхности опасных астероидов ракетных или плазменных двигателей.

При этом, по данным учёных, применение кинетического воздействия на небесное тело возможно только в отношении астероидов диаметром не более 140 м.

По заявлениям исследователей, если до столкновения с крупным небесным телом останется меньше семи дней, то запуск ядерных боеголовок в их сторону станет единственной возможностью спасти человечество.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня астероид 2011 UL21 приблизился к Земле на расстояние примерно 6,4 млн км, что стало наименьшим значением для этого небесного тела более чем за 100 лет. Астероид получил название «убийца планет» за свою способность нанести масштабный ущерб и выбросить при ударе значительный объем «мусора» в атмосферу, что может спровоцировать глобальные климатические изменения. Размер небесного тела больше, чем габариты 99% объектов, которые проходят недалеко от Земли.

Ранее научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин оценил, может ли астероид Апофис, который приблизится к Земле весной 2029 года, упасть на нашу планету. Он сказал, что если бы Земле действительно угрожало падение астероида Апофис, то у человечества не было бы шансов как-то защитить себя от такого столкновения.

По последним расчётам, астероид Апофис, который открыли в 2004 году, 13 апреля 2029 года пройдёт на расстоянии 32 тыс. км от Земли. Это расстояние соответствует орбитам геостационарных спутников.