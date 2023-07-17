Москва, 17 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Если бы Земле действительно угрожало падение астроида Апофис, то у человечества не было бы шансов как-то защитить себя от такого столкновения. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 июля заявил научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин, оценивая, может ли астероид Апофис, который приблизится к Земле весной 2029 года, упасть на нашу планету.

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Как объяснил астроном, этот астероид открыли полтора десятилетия назад, и в те времена рассчитать точность траектории этого небесного тела удавалось не так хорошо, как сейчас. Поэтому ученые не исключали, что в 2036 году астероид может упасть на Землю, например, где-то на Зауральской территории России.

Однако с тех пор точность вычисления траектории Апофиса существенно выросла, и на сегодняшний день, как пояснил Сурдин, можно уверенно сказать, что ни в 2029 году, ни в 2036 году этот астероид на Землю не упадёт. В 2029 году он пролетит примерно в 35 тысячах километров от нашей планеты. На таком расстоянии находятся геостационарные искусственные спутники — одни из самых дальних рукотворных сателлитов Земли. Их около 200 штук. Однако, как полагает Сурдин, Апофис едва ли сможет вмешаться в движение этих аппаратов, так как недостаточно массивен для этого — его диаметр около 250-300 метров.

«Падение такого тела на Землю привело бы к региональной катастрофе», — заметил Сурдин.

Он подчеркнул, что у человечества в настоящее время нет способов защититься от падения таких астероидов.

«Если он размером 5-10 метров, то шанс есть. А если больше 50 метров — никакой технической возможности. Более того, если раздробить такой астероид, то вероятность попадания по Земле станет стопроцентной. Фактически полетит шрапнель, и какой-нибудь осколок обязательно попадёт по Земле. Поэтому никто сейчас не рассматривает дробление. А увести с траектории можно, но для этого надо знать за несколько десятилетий до момента падения и начать к этому готовится, посылать аппараты и потихоньку сталкивать с опасной орбиты», — рассказал астроном.

При этом в случае падения астроида он, вероятнее всего, попадёт в океан, площадь которого втрое больше, чем площадь суши.

«Удар по воде выглядит более опасным, потому что возникает нечто вроде цунами. А люди в основном живут по берегам океанов. При падении на сушу он уходит глубоко в недра Земли, взрывается, и энергия гасится. А в океане вся энергия удара уходит на огромную волну, которые смывает всё на побережье», — объяснил Сурдин.

Кроме того, он оценил версию о том, что при падении астероида на сушу есть риск, что в воздух поднимется большое количество пыли, которая закроет солнце. Однако для того, чтобы такое случилось, астероид должен быть от 3 км и крупнее.

«Астероид, от удара которого вымерли динозавры, был 10-километрового размера», — сказал Сурдин.

Ранее РИА Новости распространили прогноз старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, который рассказал, что падение Апофиса могло бы уничтожить территорию, сравнимую российским регионом. По его словам, взрыв Апофиса в случае столкновения с Землёй был бы в тысячу раз мощнее, чем в случае с Челябинским метеоритом.

До этого Институт прикладной математики (ИПМ) им. М. В. Келдыша РАН сообщал, что в середине июня 2023 года близко к Земле прошли два крупных опасных астероида размером около 400–800 м.

Кроме того, 26 марта пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщила о том, что астероид 2023 DZ2 диаметром от 40 до 90 метров пронёсся между орбитами Земли и Луны на расстоянии 160 тыс. километров.