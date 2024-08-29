Симферополь, 29 августа, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали крупный лесной пожар в районе горного хребта Тепе-Оба под Феодосией в Крыму. Об этом 29 августа сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

МЧС РФ по Республике Крым

«Лесной пожар в районе Тепе-Оба полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, возгорание сухой растительности в районе горного хребта Тепе-Оба под Феодосией произошло 25 августа.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с пожаром в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ «Рассвет» и «Волна». Всего эвакуировали около 100 человек. Для размещения людей развернули два пункта в посёлке Коктебель.

В ликвидации возгорания были задействованы более 470 специалистов и 100 единиц техники.